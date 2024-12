Tal como lo adelantamos en LANOTICIA1.COM el gremio que nuclea a los maquinistas convocó a una medida de fuerza para este miércoles 18 de diciembre. El anuncio se realizó el pasado 10 de diciembre tras un periodo de negociaciones sin resultados positivos y luego de haber ratificado el paro, desde el sindicato que nuclea a los trabajadores ferroviarios anunciaron su postergación.

“El secretario nacional del Sindicato La Fraternidad informa a la opinión pública que, con motivo de la medida de fuerza anunciada por esta organización, consistente en la realización de un paro general de actividades por el término de 24 horas para el día 18 del corriente, en el día de la fecha hemos sido notificados por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sobre la aplicación de la instancia de conciliación obligatoria por el términos de 15 días”, informaron en un comunicado.

El documento lleva la firma del secretario general del gremio, Omar Maturano. Tras este anuncio queda postergada la medida de fuerza prevista para este miércoles 18 de diciembre entre las 00.00 y las 23:59. En caso de retomarse el paro luego de vencida la conciliación obligatoria, vale subrayar que el la Provincia, las líneas más afectadas serán las líneas urbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como el Roca, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento.

Vale destacar que el gremio y la secretaría de Trabajo tendrán que volver a reunirse el próximo 26 de diciembre y al respecto Mataurano remarcó que el paro “se postergó”, hasta pasado los 15 días. En diálogo con Radio con Vos, el secretario gremial manifestó: “Se postergó la medida de fuerza. Nos aplicaron hace media hora la Conciliación Obligatoria dictada por la ley, así que decidimos acatarla y postergar la medida”.

Maturano confirmó que ya fueron citados para el próximo 26 de diciembre a las 11.00 de la mañana en la secretaría de Trabajo y al respecto anticipó: “Seguramente no van a pedalear, seguramente no va a haber ninguna contrapropuesta. Y bueno, pasaremos los 15 días hábiles y después tendremos que retomar las medidas”.

En cuanto a las últimas negociaciones aseguró: “No hubo ningún avance y creo que no lo va a haber, no somos optimistas, porque este gobierno impone las cosas y no nos gusta que nos impongan las cosas. Además, nosotros tampoco somos un gremio que quiere un aumento salarial, sino únicamente empatarle a la inflación hasta ahora venimos perdiendo casi el 46% de los ingresos".

En esa línea, detalló que “un conductor hoy, con la profesionalidad que tiene que tener un conductor de trenes y trabajando en las condiciones mínimas de seguridad, ganamos un salario que hoy no llegamos a fin de mes y tampoco lo actualizan como lo deben actualizar”. Declaró que, dependiendo de la jornada de trabajo que oscila entre las 6 y 9 horas dependiendo el cargo, el trabajador está cobrando entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos mensuales.

El reclamo salarial de La Fraternidad

En el primer comunicado emitido por el sindicato de conductores de trenes, se subraya que la principal razón detrás de esta movilización se debe a la percepción de una oferta salarial insuficiente proveniente del Gobierno. En sus palabras: “Las empresas y los funcionarios gubernamentales degradan el poder adquisitivo del salario, reconociendo solamente un 1% en noviembre y un 2,5% en diciembre de 2024”.

El comunicado de La Fraternidad.

La discusión salarial derivó en una negociación entablada con el grupo de las empresas ferroviarias que están nucleadas en Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). Los representantes de los trabajadores sostienen que las ofertas realizadas hasta acá fueron insuficientes y aseguran haber acumulado un retraso del 42,6% desde diciembre.