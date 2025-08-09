El Gobierno suspendió 110.592 pensiones por invalidez laboral al considerar que no le correspondían a sus respectivos beneficiarios. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

“La Andis suspendió más de 110.000 pensiones, concretamente 110.592 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas, y unas 10.038 de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión“, precisó.

En este sentido, añadió: “Entre las suspendidas, encontraron casos resonantes, gente que presentó la misma radiografía o ecocardiograma que otras personas, la misma medición de presión. En Tucumán se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”.

Se trata de una investigación que apunta a un esquema de corrupción masivo, el cual habría iniciado en la gestión de Néstor Kirchner, de acuerdo a lo que argumenta el gobierno. “Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, siempre con los mismos ejemplos. El de Chaco, que se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, explicó el funcionario libertario.

“Cabe recordar que en este organismo se encontró una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, añadió Adorni.

De este modo, mencionó las cifras: entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019, con Mauricio Macri. Para volver a subir a 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después “de los cuatro años de la gestión del profesor (Alberto) Fernández”, como dijo el vocero.