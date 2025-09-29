Tras la viralización de un video con cánticos antisemitas por parte de un grupo de egresados y sus coordinadores, el Gobierno nacional imputó a la empresa de viajes Baxtter por trato indigno y discriminatorio.

La medida se aplicó a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía contra la empresa Baxtter Viajes - Express S.R.L, cuya casa central está en la localidad de Acassuso (San Isidro).

La sanción es por la presunta infracción a los artículos 5 y 8° bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, luego de la difusión de un video en el que un grupo de adolescentes egresados y su coordinador de grupo pronunciaran cantos antisemitas.

Según se desprende de distintos videos, estudiantes de la Escuela Humanos, alentados por el coordinador de la empresa Baxtter, corearon consignas antisemitas contra alumnos del colegio ORT, lo que implicaría una infracción al artículo 8 bis de la Ley 24.240 que dispone que todo proveedor deberá “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios” y deberá “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

El Código Civil y Comercial de la Nación prevé, en línea con el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la obligación de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores.

Al mismo tiempo, establece que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de Derechos Humanos y que los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

La empresa ya fue notificada de la imputación realizada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y tendrá cinco días para realizar su descargo. En caso de ser sancionada, se aplicarían las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta 2100 millones de pesos.

En el video, se observa a los alumnos cantando "Hoy quemamos judíos", mientras un coordinador de la empresa Baxtter, encargada de organizar el viaje, los alienta a continuar.

Además de la acción administrativa, la denuncia penal quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá determinar las responsabilidades correspondientes. La ley establece penas de prisión de uno a tres años para quienes inciten al odio o la discriminación.

La Escuela Humanos, de Canning, emitió un comunicado donde repudió los cánticos y aclaró que no comparte ni promueve esos mensajes. Por su parte, Baxtter expresó su rechazo a los cánticos y aseguró que tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan.