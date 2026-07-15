El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino, frente a las costas de Mar del Plata.

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La convocatoria abarca el área CAN_200, ubicada bajo jurisdicción nacional y con una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados. La decisión surgió luego de una manifestación de interés presentada por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, que el 14 de febrero de 2025 solicitó autorización para explorar la zona y aportó información técnica sobre el proyecto y los antecedentes de la compañía.

A partir del decreto 590, la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, deberá organizar el proceso licitatorio, aprobar el pliego de bases y condiciones y llevar adelante todas las acciones necesarias para la adjudicación, conforme a la Ley 17.319.

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El Ejecutivo justificó la iniciativa en la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las áreas costa afuera de la Plataforma Continental Argentina mediante inversiones en prospección sísmica y otras tareas exploratorias, que deberán ser realizadas por empresas con capacidad técnica y financiera.

Además, sostuvo que el desarrollo de las cuencas marinas requiere tecnología, equipamiento e inversiones específicas, por lo que el concurso internacional deberá garantizar los principios de transparencia y concurrencia.

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El bloque que ahora se licitará está en la misma gran región marina donde se desarrolló la última experiencia exploratoria frente a la costa bonaerense. En 2024, la noruega Equinor concluyó sin éxito la perforación del pozo exploratorio Argerich-1, a más de 300 kilómetros de Mar del Plata.

Según aseguraron, el pozo Argerich (EQN.MC.A.x-1) en el bloque CAN_100 "fue completado de forma segura", pese a que no se obtuvieron indicios claros de la presencia de petróleo. "Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco", explicaron desde la firma.

La Secretaría de Energía también quedó facultada para otorgar el permiso de exploración y, en caso de hallarse hidrocarburos, la correspondiente concesión de explotación. El decreto establece que toda concesión implicará el pago de regalías sobre la producción. El organismo deberá definir el procedimiento, la fórmula de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.