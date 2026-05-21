El Gobierno de Javier Milei logró varias victorias este miércoles en la Cámara Baja. En este marco, y tras intensas negociaciones los libertarios pudieron darle media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías. Además, aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales.

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El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías fue lo más importante de la jornada.

Para sumar voluntades Casa Rosada prometió una “compensación” para las provincias del norte por vía de subsidios a la energía eléctrica. Entre las potenciales beneficiadas por “zona cálida” se destacaban Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

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No obstante, los gobernadores exigían garantías porque temían que la Milei luego no cumpliera con su palabra. Sin embargo, terminaron respaldando el proyecto por medio de sus legisladores.

Desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen.

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