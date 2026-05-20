La Cámara de Diputados le dio este miércoles media sanción al proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el gobierno de Javier Milei, en una sesión cargada de cruces políticos, fuertes discursos y más de dos horas de tensión en el recinto.

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El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, consolidando así uno de los debates legislativos más calientes de las últimas semanas.

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La sesión también estuvo marcada por una fuerte disputa política luego de que la oposición intentara avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, el oficialismo logró bloquear esa jugada parlamentaria.

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Tras la aprobación de la “Ley Hojarasca”, la Cámara baja continuaba debatiendo los cambios impulsados por el Gobierno sobre el régimen de subsidios de Zona Fría, una medida que podría impactar de lleno en decenas de municipios bonaerenses que actualmente reciben descuentos en las tarifas de gas.

Con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, queda aprobada la “Ley de Hojarasca”. pic.twitter.com/Fvb11Kux2z — Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 20, 2026

Tal como informó LANOTICIA1.COM durante la mañana, la propuesta genera fuerte preocupación en distintos sectores políticos y sociales debido a la posibilidad de que 77 municipios de la provincia de Buenos Aires pierdan beneficios tarifarios.

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Durante el debate, diputados de La Libertad Avanza defendieron el proyecto bajo el argumento de avanzar en una “desregulación” del Estado y eliminar leyes consideradas obsoletas, mientras que desde la oposición denunciaron que detrás de la iniciativa hay un intento de recortar derechos, afectar la producción nacional y debilitar subsidios y organismos públicos.

Entre las exposiciones más duras estuvieron las de Alberto Benegas Lynch, Joaquín Ojeda y Santiago Santurio, quienes defendieron el modelo de desregulación impulsado por Milei y cuestionaron el rol del Estado.

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Del otro lado, legisladores opositores como Nicolás Trotta y Romina Del Plá advirtieron sobre el impacto que podrían tener las derogaciones en áreas sensibles como salud, industria, medios de comunicación y tarifas energéticas.

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Ahora, el foco del debate está puesto en los cambios al régimen de Zona Fría, uno de los puntos más sensibles para la provincia de Buenos Aires en medio del avance del paquete legislativo del oficialismo.