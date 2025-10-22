El Ministerio de Economía resolvió desafectar del uso ferroviario y de la concesión a la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) un inmueble ubicado en el cuadro de la Estación Mariano Alfonzo, perteneciente a la Línea Mitre – Ramal GM.31, en Pergamino.

A través de la Resolución 1575/25 firmada por el ministro Luis Caputo, se le quita de la concesión un inmueble de más de 43.059 metros cuadrados de superficie a esa empresa dedicada al transporte de cargas.

El predio ahora quedará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de disponer su destino y futura administración.

En caso de que se proceda a su enajenación, la resolución dispone que la mensura y el deslinde del terreno se realicen con la intervención de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (Adifsa) y la participación de la concesionaria NCA.

Según explicaron en la resolución, la decisión se adoptó tras una serie de consultas técnicas y administrativas entre la AABE, la Adifsa y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que no formularon objeciones respecto a la desafectación del uso ferroviario. La empresa, a su vez, manifestó su conformidad con la medida, y solicitó únicamente preservar la operatividad de las vías principales y secundarias en el cuadro de estación, garantizando un margen de seguridad para eventuales emergencias.

No es la primera medida similar que se tomó en los últimos meses. En la provincia de Buenos Aires, ya desafectaron varios terrenos y el caso más reciente es en el partido de Daireaux, donde la administración nacional le quitó del uso ferroviario más de 84 mil metros cuadrados pertenecientes a la estación Mouras.

