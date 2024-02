El gobierno que conduce Javier Milei eliminó el Fondo Compensador del Interior que subsidiaba a las empresas de colectivos que circulan por el interior del país. En estos días, ya habían vuelto a aumentar la tarifa del boleto en el AMBA.

“El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, dijo en un comunicado la Secretaría de Transporte.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, "el objetivo de todo esto es la equidad en todo el país". Lo concreto es que la tarifa no para de subir y complica la cotidianeidad de los ciudadanos que necesitan viajar en transporte público.

La Secretaria de Transporte no clarificó en qué valor quedará la tarifa tras el recorte de los 102.000 millones del fondo pero dado la quita de ese aporte estatal no hay manera que el boleto no se incremente.