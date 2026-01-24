El presidente Javier Milei avanzó en la creación de una nueva estructura dentro del esquema de seguridad nacional y definió al exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela como su principal responsable. Se trata de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo de reciente conformación que tendrá a su cargo el control de fronteras y los ingresos al país, y que marca un nuevo respaldo político del mandatario al primer intendente libertario.

Valenzuela fue el primer jefe comunal en abandonar el PRO para sumarse a La Libertad Avanza. Desde ese lugar, el exintendente aportó al crecimiento territorial del espacio violeta en la provincia de Buenos Aires.

La nueva Agencia de Seguridad Migratoria tendrá como objetivo intensificar los controles en los pasos fronterizos y en los ingresos al país. Se tratará de un organismo autónomo, con funciones específicas vinculadas a la supervisión de los flujos migratorios, el combate al crimen organizado y el refuerzo de las deportaciones de extranjeros que cometan delitos.

Desde el Gobierno Nacional aclararon que no se trata de la conducción de la Dirección Nacional de Migraciones, sino de un área nueva, pensada para complementar las políticas de seguridad en materia migratoria y reforzar el enfoque que impulsa el Gobierno nacional en este ámbito.

