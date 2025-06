En las últimas semanas, decenas de vecinos con pensiones no contributivas por discapacidad o invalidez laboral en Bolívar vivieron momentos de incertidumbre e indignación tras recibir cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El objetivo del Gobierno Nacional es “revalidar” sus beneficios, es decir, que la persona con discapacidad demuestre que está en esa condición.

Desde el municipio de Bolívar denuncian un desmanejo de ANDIS. “Nos indigna cómo han sido tratados los vecinos por parte del Gobierno nacional”, dijo el secretario de Gobierno, Marcos Beorlegui al diariolamanaña.

Denuncian que los vecinos fueron citados a una dirección sin ningún vínculo con la entidad pública: ”Estamos viendo que la gente ha sido citada a un centro de estética, no es un consultorio donde están atendiendo médicos, que encima tienen el tupé de cuestionar diagnósticos de otro profesional. Hay algún médico venezolano, ni siquiera sé si conocen la idiosincrasia de nuestro país, es totalmente vergonzoso lo que está pasando".

"Lo que ha sucedido todo este tiempo es lamentable ya desde el vamos desde una citación a un domicilio ficticio y que nadie, absolutamente nadie a nivel local, salvo el municipio, haya intentado dar una respuesta a esa situación, eso es vergonzoso y lamentable. El nivel de destrato que los representantes del gobierno nacional a nivel local le han dado a la gente es alarmante, porque somos todos vecinos de Bolívar, son gente que tiene una patología enorme, gente que tiene un padecimiento y no se los puede tratar de esa manera", agregó el funcionario municipal.

"Estamos totalmente de acuerdo en que las cosas sean controladas y que se auditen; pero no así, no de esta forma, no con este nivel destrato, con este nivel de incertidumbre que se le ha generado a la gente. Nos han abarrotado de turnos el hospital porque a ninguno le cierra, entonces lo que están buscando es sacársela".

Beorlegui enfatizó su defensa a los vecinos: "han citado a gente que conocemos todos, que le falta alguna extremidad, y a gente que tiene patologías que son irreversibles, es innecesario citarlos, gente que hace años tiene una discapacidad característica. Es indignante lo que están haciendo".