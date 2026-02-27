El Gobierno nacional, a través del Decreto 115/2026, confirmó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se pagará en marzo. La medida fue impulsada por la gestión de La Libertad Avanza y busca, según el texto oficial, “atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo”.

El monto del refuerzo será de $86.000 y se sumará al pago habitual de la asignación. Se acreditará de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Trabajadores en relación de dependencia que cobren asignaciones familiares.

Monotributistas incluidos en el sistema de asignaciones.

Beneficiarios con hijos en establecimientos de educación inicial, primaria o secundaria.

Familias con hijos con discapacidad que asistan a instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada.

Según detalla el decreto, la Ayuda Escolar Anual tiene como objetivo colaborar con los gastos que genera el comienzo de clases: útiles, uniformes, transporte y otros insumos necesarios.

Cómo se pagará

El refuerzo se liquidará junto con el pago masivo de la Ayuda Escolar en marzo de 2026. El texto oficial establece que la suma total a percibir no podrá ser inferior a la otorgada el año pasado bajo el Decreto 63/25.

