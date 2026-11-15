El Gobierno Nacional recordó este 15 de noviembre a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, al cumplirse nueve años de su hundimiento en el Atlántico Sur. El homenaje fue realizado mediante un comunicado y una publicación oficial en la cuenta de Casa Rosada en la plataforma X.

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A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, rendimos homenaje a sus 44 tripulantes, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber y al servicio de la Patria. Acompañamos a sus familias y seres queridos y honramos su valentía, vocación de servicio y compromiso con la Nación, que permanecerán para siempre en la memoria de todos los argentinos. Honor y gloria a los 44 héroes del ARA San Juan. — Casa Rosada (@CasaRosada) November 15, 2026

En el comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo expresó su reconocimiento a los marinos que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus funciones. “A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, rendimos homenaje a sus 44 tripulantes, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber y al servicio de la Patria”, señala el texto oficial.

Asimismo, el mensaje oficial hizo especial hincapié en el acompañamiento hacia los seres queridos de los efectivos de la Armada Argentina. Desde la cuenta gubernamental remarcaron: «Acompañamos a sus familias y seres queridos y honramos su valentía, vocación de servicio y compromiso con la Nación, que permanecerán para siempre en la memoria de todos los argentinos».

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Por otro remarcaron: “Al honrar su recuerdo, la Nación destaca la labor cotidiana de quienes consagran su vida al resguardo de los intereses nacionales y consolida el legado de estos 44 guardianes del mar como símbolo permanente de unidad, respeto y defensa de la soberanía argentina”.

La publicación de Casa Rosada concluyó con una consigna en memoria de la dotación del buque desaparecido el 15 de noviembre de 2017: “Honor y gloria a los 44 héroes del ARA San Juan”.

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Cada 15 de noviembre, la República Argentina rinde homenaje a los 44 tripulantes—43 hombres y una mujer—. La fecha conmemorativa fue instituida mediante la Ley N.º 27.758, promulgada el 17 de octubre de 2024, que establece oficialmente este día como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan.

El submarino ARA San Juan había zarpado el 8 de noviembre de 2017 desde la Base Naval Ushuaia con destino a su apostadero habitual en Mar del Plata, en el marco de una misión de patrullaje en aguas del Atlántico Sur. Una semana más tarde, el 15 de noviembre, se perdió todo contacto con la unidad mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge en medio de un fuerte temporal. Previamente a la interrupción de las comunicaciones, el jefe de operaciones había reportado un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, dando cuenta de una emergencia crítica a bordo.

Tras un año de intensa búsqueda con cooperación internacional, los restos de la embarcación fueron localizados el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad, en proximidades del punto de su última comunicación. El hallazgo fue concretado por el buque noruego Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, tras desplegar un equipo especializado de 40 profesionales para las tareas de rastreo submarino.

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Respecto a las responsabilidades penales, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó en juicio que culminó en julio de 2026 al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, a tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. También le impuso una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Fueron absueltos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y los excapitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.