Por Christian Thomsen Hall

¿Contanos quiénes son ustedes y por qué están reclamando?

Somos el Colectivo de Discapacidad nacional y debido a los recortes en el sector, decidimos decir ‘basta’ en todo el país. El lunes 29 de agosto instalamos una carpa blanca en Plaza de Mayo y el miércoles 31 de agosto unas 4.500 personas nos movilizamos frente a la Casa Rosada. Las protestas se replicaron en todas las provincias bajo la misma consigna: ‘decirle al Gobierno basta de ajuste en Discapacidad’.

¿Dónde es que hay ajuste en discapacidad? ¿Qué no se está cumpliendo?

El ajuste en Discapacidad la encontramos en profesionales, transportistas, los subsidios que perciben las familias. Es todo un conjunto donde se ven afectados las personas con discapacidad, sus familiares y los trabajadores del área. El gobierno no paga las prestaciones como tiene que ser. La Superintendencia de Salud, por medio del fondo de reintegro, no logra cubrir el monto que necesita el sector, por ende hay una cesión parcial de pagos.

¿Qué otros problemas hay en el sector? ¿Y cómo repercute esto en las personas con discapacidad?

Además de los recortes en el área, los valores quedaron atrasados en cuanto a las prestaciones. Y sin prestaciones no hay servicio y sin servicio no hay personas con discapacidad que puedan acceder a sus derechos. A raíz de esta problemática, muchas personas con discapacidad se están quedando sin transporte, sin poder ir a un centro de día, sin poder atenderse con los terapistas y un montón de necesidades más.

¿Los recortes en el área afloraron ahora o ya vienen de hace rato?

Este sector viene siendo golpeado hace varios años. En 2020 no hubo aumentos, pese a que están preestablecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con los entes financiadores que son Pami, Incluir Salud y la Superintendencia de Salud. Y los dos años posteriores, se fueron dando pequeños aumentos que no cubren los valores que el sector necesita. En consecuencia, se hace muy difícil poder prestar servicio de esta manera. Todo esto sin tener en cuenta que hay obras sociales que demoran hasta 8 meses o un año para pagar. De esta manera no podemos seguir más.

Pese a lo que ustedes denuncian, desde el Gobierno dicen que no hay ajuste…

Respecto a lo que dijeron el Ministro de Economía, Sergio Massa y el Superintendente de Salud, Daniel López, es todo falso. Eso de que no hubo atrasos en los pagos, no hubo partidas y demás, es todo mentira. El gobierno no está diciendo la verdad. Y esto lo están sufriendo muchas familias.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué se originó este conflicto?

En realidad este es un problema sindical. Alberto Fernández tenía una deuda pendiente con la CGT y ellos querían que los fondos no vayan a Discapacidad, sino pasarlos a la Agencia Nacional de Discapacidad a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esa es la puja interna, que en realidad es un vaciamiento de fondos que no quieren decir. La realidad es que no hay plata y ellos no lo quieren aceptar. Los sindicatos quieren ese dinero porque dicen que es para destinar a oncología y demás. Pero nosotros conocemos bien que en realidad necesitan mover colectivos y financiarse. Sabemos como funciona esto.

Y frente a este panorama, ¿ustedes qué es lo que piden?

Que hagan lo que quieran. Nosotros lo único que pedimos es que nos garanticen de que todos los meses vamos a poder trabajar y no tengamos este problema con el atraso de pagos. También pedimos que los valores de los servicios se actualicen como corresponde y que no incumplan con el pago de pensiones.

¿Qué le podés decir a los que niegan que exista un ajuste en discapacidad?

Les explicaría que si el gobierno no aumentó el presupuesto para discapacidad en 2020 y los incrementos que otorgó posteriormente estuvieron muy por debajo de lo que debieron ser, no se puede calificar de otra manera que no sea un ajuste. No hay otra vuelta que darle. Todo lo que dicen desde el gobierno no es verdad y lo que es peor, nadie nos atendió ni dio la cara como corresponde. Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, brilla por su ausencia. Y creería que al presidente Alberto Fernández no le está llegando la información como realmente es. Porque si realmente le llega, está demostrando que no le importa nada el tema.

En el gobierno no tienen respuestas. ¿Buscaron ayuda en el Congreso? ·

Precisamente en la Cámara de Diputados, los legisladores que integran la Comisión de Discapacidad convocaron para hoy miércoles a la Agencia Nacional de Discapacidad con el fin de poder concretar una reunión de urgencia. La idea es encontrar una solución a este conflicto. Nosotros, desde el Colectivo Nacional de Discapacidad, vamos a estar participando y exponiendo ante los legisladores.

¿Cómo se traduce un ajuste en discapacidad? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente?

Cuando hay ajuste en discapacidad los prestadores no pueden brindar servicio y las personas con discapacidad quedan sin derechos. Esto ocasiona muchos trastornos para los familiares de los pacientes. A mi me llegan muchos mensajes de padres de chicos con discapacidad que están desesperados por la falta de transporte. Cuando pasan estas situaciones, poder movilizar a su hijo demanda mucho dinero, tiempo y trabajo a cada uno de los padres. Es importante entender que debido al ajuste en el sector, el valor por kilómetro termina siendo muy bajo y los transportistas prefieren dejar de trasladar chicos discapacitados y ponerse a hacer fletes, por ejemplo.

¿Cómo están ustedes, los prestadores, frente a toda esta situación?

Calculá que en dos años tuvimos aumento del combustible, suba del dólar e incrementos de los repuestos. Hoy las cubiertas se fueron a las nubes y cambiar un neumático es casi imposible. Pese a todo esto, las tarifas están congeladas desde hace casi dos años. Es decir, ya veníamos de un recorte. Pero ahora directamente tampoco nos pagan, por lo que el ajuste es brutal. Ponete a pensar, ¿qué te pasaría a vos si no te pagan el sueldo un mes? Y después de un mes que estuviste sin plata, te pagan solo una parte de ese sueldo, que ya de por sí es bajo. Imagináte que todos los meses sufrís la misma demora. Seguramente tendrías muchos problemas. Bueno, eso está pasando desde hace muchísimo tiempo en discapacidad. Y ya estamos agotados.

Este gobierno se vanagloria por defender los derechos de la gente. ¿Por qué pensás que hace esto?

El gobierno está provocando un desgaste para que los prestadores comiencen a tambalear y se caigan. Nos están empujando y nos estamos cayendo, así de literal. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el Programa Incluir Salud que cuenta con tan solo una farmacia en la Provincia de Buenos Aires. Sí, escuchaste bien, una sola. Los remedios que necesitan miles de familias en todo el territorio bonaerense se consiguen en un solo lugar. Y que las recetas médicas estén bien eh, porque por una ‘X’ o una ‘coma’ te rebotan todas las órdenes. La burocracia, el sistema, lo hace a propósito. Desde el gobierno dicen que están cubriendo todas las necesidades pero en la vida real no está sucediendo. Es como la gente que dice que el dólar está a 140 pesos. ¿Quién lo consigue a 140 pesos? Nadie. Bueno, en discapacidad está pasando lo mismo.