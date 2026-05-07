En medio de las negociaciones por la reforma electoral impulsada por el Gobierno, este jueves se confirmó que Juan Pablo Limodio será el nuevo titular de la Dirección Nacional Electoral (Dine).

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El funcionario reemplazará a María Luz Alegría Landivar, quien ocupaba el cargo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El organismo depende del Ministerio del Interior, que dirige Diego Santilli.

Limodio es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y hasta ahora se desempeñaba como presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), empresa minera interestatal con sede en Catamarca.

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Antes de eso había ocupado el cargo de subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, entre 2022 y 2023.

La modificación en la conducción de la Dine ocurre en un momento clave para el oficialismo, que busca avanzar en el Congreso con una reforma electoral que incluye cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), en la Boleta única de papel, en el financiamiento de los partidos políticos y la Ficha Limpia.

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