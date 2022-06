Con la firma del Presidente Alberto Fernández, del jefe de gabinete, Juan Manzur y del Ministro de Economía, Martín Guzmán, las autoridades nacionales informaron que $280.792 será el límite a partir del cual quedarán alcanzado por este gravamen los salarios brutos durante el actual periodo fiscal.

A su vez, se aclaró que "para el caso de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la ley", quienes no superen ese monto mensual "deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de la citada norma legal, un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero".

Asimismo, quienes excedan esa cifra pero no lleguen a una remuneración o haber mayor de $324.182, inclusive, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente, conforme lo prevé la segunda parte del anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del impuesto".

La medida fue impulsada por Sergio Massa, pero en principio Guzmán se mostraba reticente. Finalmente se impuso la voluntad del tigrense, y el Gobierno pierde recaudación.