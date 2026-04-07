El Gobierno anunció que enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental para optimizar el funcionamiento del sistema sanitario. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, explicaron que el proyecto contempla una actualización de la Ley sancionada en el 2010 y busca "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”.

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Para la conformación de los criterios, se llevó a cabo un relevamiento a partir de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental, y actores del ámbito judicial y legislativo.

ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL



La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

Entre los principales problemas, detectaron que solo 16 de las 23 jurisdicciones aplicaron formalmente la ley y que existen no más de 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

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Asimismo, criticaron que el término "padecimiento mental" es "ambiguo y demasiado amplio", por lo que hay complicaciones en los diagnósticos y demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

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Otro de los puntos que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. Se reemplazaría el criterio vigente por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de habilitar intervenciones más oportunas y preventivas.

En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Según informó la cartera sanitaria, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. “Por este motivo, la propuesta que se presentará ante senadores propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, se indicó.

En ese marco, se destaca que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. Además, se plantea extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En los casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, si esta se encuentra afectada, la internación podrá convertirse en involuntaria con la correspondiente notificación a la Justicia.

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Por otra parte, el proyecto propone fortalecer la red de atención en salud mental mediante el desarrollo de hospitales especializados, en contraposición con la normativa vigente que promueve el cierre de hospitales psiquiátricos.