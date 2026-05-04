El Gobierno de Javier Milei reabre este lunes la sala de periodistas de la Casa Rosada, un espacio clave para el trabajo de la prensa acreditada que había sido cerrado a fines de abril en una decisión que generó fuerte polémica.

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En ese marco, se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retome el contacto con los medios con una conferencia entre este lunes y el martes. Sería su regreso formal a las habituales ruedas de prensa tras varias semanas sin exposiciones públicas de este tipo.

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La reapertura del espacio ocurre luego de que el Gobierno dispusiera su cierre el pasado 23 de abril, tras una denuncia vinculada a la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada por un programa televisivo. Desde entonces, el acceso de los periodistas quedó restringido, en una medida sin antecedentes recientes en democracia.

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La posible conferencia de Adorni llega además en un contexto sensible. El funcionario viene de presentar su primer informe de gestión en el Congreso, donde defendió las políticas oficiales, cruzó a la oposición y rechazó las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

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Su última conferencia de prensa había sido el 25 de marzo. En aquella oportunidad, el funcionario había quedado en el centro de las preguntas por su patrimonio y por un viaje a Punta del Este en avión privado. Ante las consultas, evitó profundizar: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”, sostuvo.

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Ahora, con la sala de prensa nuevamente habilitada, el Gobierno busca retomar una dinámica de comunicación directa con los periodistas, en medio de un escenario político atravesado por tensiones y cuestionamientos a la gestión.