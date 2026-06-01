El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo previsto en la reforma laboral para financiar el pago de indemnizaciones por despido. La medida quedó oficializada a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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La norma reglamenta el Título II de la Ley de Modernización Laboral, sancionada este año, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo.

El nuevo sistema estará destinado a empleadores del sector privado y alcanzará únicamente a trabajadores que se encuentren debidamente registrados. Según establece el decreto, el objetivo es contribuir al cumplimiento de las obligaciones vinculadas al pago de indemnizaciones sin modificar el régimen indemnizatorio vigente.

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Para su funcionamiento, los fondos deberán instrumentarse a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cada empresa contará con una cuenta individual específica, separada de otros patrimonios y destinada exclusivamente a cubrir eventuales indemnizaciones.

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La reglamentación también dispone que los fondos deberán contar con recursos suficientes para garantizar la cobertura total de las obligaciones indemnizatorias, incluso en escenarios de aumento de despidos o dificultades económicas.

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Uno de los puntos centrales es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar y transferir las contribuciones que realicen los empleadores. Para ello, cada empresa deberá informar un identificador denominado "ID FAL", que permitirá asignar correctamente los aportes al fondo correspondiente.

En caso de producirse una desvinculación laboral, la entidad administradora tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir los montos correspondientes al trabajador, una vez presentada la documentación requerida.

El decreto también establece que los recursos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la República Argentina. Además, contempla la posibilidad de trasladar los fondos entre distintos vehículos de inversión, bajo las condiciones que determine la CNV.

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Entre los beneficios previstos, se incluye la exención del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios para las cuentas utilizadas por estos fondos y un tratamiento específico en el impuesto a las Ganancias. Asimismo, las contribuciones realizadas podrán descontarse de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido por la ley.

El régimen entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2026. Hasta entonces, los organismos involucrados deberán dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.