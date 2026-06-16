El Gobierno de Javier Milei se ilusiona con los informes sobre la inflación de junio, ya que consultoras privadas y analistas económicos proyectaron una nueva baja.

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En este sentido, el IPC del corriente mes se ubicaría por debajo del 2% mensual, luego del 2,1% registrado en mayo registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La desaceleración responde a una dinámica de precios más moderada durante las primeras semanas del mes en curso.

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