El Gobierno se ilusiona con una nueva baja en la inflación para junio
Si bien transcurrieron sólo dos semanas, consultoras privadas vaticinan una posible nueva desaceleración en el IPC del corriente mes.
El Gobierno de Javier Milei se ilusiona con los informes sobre la inflación de junio, ya que consultoras privadas y analistas económicos proyectaron una nueva baja.
En este sentido, el IPC del corriente mes se ubicaría por debajo del 2% mensual, luego del 2,1% registrado en mayo registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La desaceleración responde a una dinámica de precios más moderada durante las primeras semanas del mes en curso.
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