El gracioso meme de Vidal con una imagen de sí misma para criticar el acuerdo entre el PRO y los libertarios
La ex Gobernadora bonaerense y actual Diputada por la CABA quedó fuera del armado entre su espacio y La Libertad Avanza y explotó contra sus correligionarios.
Desde hace semanas María Eugenia Vidal viene utilizando una lógica en redes sociales ligada al humor y los chistes. Tras su “homenaje" a Ozzy Osbourne, ahora utilizó como meme un gif viral de sí misma para cuestionar el pacto entre el PRO y La Libertad Avanza.
La ex Gobernadora, relegada del armado, había cuestionado este miércoles a su espacio y al mileísmo.
Ahora volvió a manifestarse a través de una broma en redes, que cosechó elogios incluso de simpatizantes de otros espacios a raíz de la ocurrencia.
