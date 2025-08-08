Desde hace semanas María Eugenia Vidal viene utilizando una lógica en redes sociales ligada al humor y los chistes. Tras su “homenaje" a Ozzy Osbourne, ahora utilizó como meme un gif viral de sí misma para cuestionar el pacto entre el PRO y La Libertad Avanza.

La ex Gobernadora, relegada del armado, había cuestionado este miércoles a su espacio y al mileísmo.

Ahora volvió a manifestarse a través de una broma en redes, que cosechó elogios incluso de simpatizantes de otros espacios a raíz de la ocurrencia.

