El peor arranque para la albiceleste se transformó en un triunfo histórico, en su debut del Rugby Championship, nada más y nada menos, que ante los All Blacks, Los Pumas lograron covertirle 38 puntos.

El encuentro se disputó durante la madrugada de este sábado en Nueva Zelanda y en un gran segundo tiempo el seleccionado nacional se impuso 38-30.

Así, el equipo de Felipe Contepomi quedó en la historia al anotar por primera vez 38 puntos al elenco neozelandés y protagonizar uno de los grande momentos del rugby argentino.

Este es el segundo triunfo de Los Pumas en territorio neozelandés y el tercero ante los All Blacks. Y para alcanzar este resultado histórico fue clave el try del legendario Agustín Creevy, oriundo de la ciudad de La Plata.

HISTORICO TRIUNFO DE LOS PUMAS ANTE LOS ALL BLACKS! Les ganaron 38-30 en Wellington. Es la segunda vez que conquistan territorio neozelandés. Fue clave para el impactante resultado este try del vigente y legendario Agustín Creevy.

Cuando el partido estaba 30-25, un scrum 5 para Los Pumas, que pudieron entrar con el ingresado Creevy para darlo vuelta nuevamente les permitió alcanzar 35-30.

En los minutos finales, luego de que el platense se quedó con un mal lanzamiento de line de los de negro para que naciera la jugada que derivó en el penal que Santiago Carreras (acertó 7-8) mandó entre los palos para estirar a 38-30.

El resumen de All Blacks y Los Pumas por el Rugby Championship

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Tyrel Lomax; Tupou Vaa'i, Sam Darry; Ethan Blackadder, Dalton Papali'i, Ardie Savea (c); TJ Perenara, Damian McKenzie; Mark Tele'a, Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Sevu Reece; Beauden Barrett.

Entraron: Asafo Aumua, Ofa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Rieko Ioane, Will Jordan.

Los Pumas: Thomas Gallo, Ignacio Ruíz, Eduardo Bello; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (c), Marcos Kremer, Juan Martín González; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni; Juan Cruz Mallía.

Entraron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Tomás Lavanini, Joaquín Oviedo y Tomás Albornoz. No ingresó: Lautaro Bazán Vélez.

Primer tiempo: 11 y 27' penales de McKenzie (AB); 15 y 36' tries de Darry y Leinert-Brown, conversiones de McKenzie (AB); 23' try de Cinti (LP); 28' penal de Santiago Carreras (LP) y 37' try de Mateo Carreras, conversión de Santiago Carreras (LP). Parcial 20-15.

Segundo tiempo: 2' try de Molina, conversión de Santiago Carreras (LP); 5' penal de McKenzie (AB); 8, 16 y 38' penales de Santiago Carreras (LP); 11' try de Tele'a, conversión de McKenzie (AB); 28' try de Creevy, conversión de Santiago Carreras (LP). Parcial: 10-23.

Estadio: Sky Stadium de Weelington.

Árbitro: Angus Gardner, de Australia.