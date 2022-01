Tras las movilizaciones en distintos puntos de la costa atlántica en contra de las exploraciones sísmicas, desde el IAPG aclararon que "se trata de una iniciativa del Estado Nacional y no de empresas extranjeras que vienen a “saquear” un recurso local. Es el propio Estado el interesado en el desarrollo del recurso e invita al sector privado a participar".

Desde el El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas señalaron que, entre las compañías concesionarias, hay de capitales extranjeros, pero también de capitales locales, como YPF; de capitales estatales y también privados y mixtos.

"Esto no es nada nuevo", resaltaron y explicaron que la Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace más de 90 años: a la fecha se han perforado 187 pozos en el lecho marino y "se han producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes ambientales significativos".

Por ejemplo, desde hace décadas existe producción de gas en pozos marinos de la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz). Y, de hecho, el 17% del gas que producimos en el país viene hoy de 36 pozos operativos en el mar.

En referencia al consumo, detallaron que "más de la mitad de la energía que consume la Argentina es gas natural" e informaron que desde fines de los 50 en el Mar Argentino se ha utilizado la “sísmica” como técnica exploratoria, en las costas bonaerenses se han registrado desde 1960 unos 50.000 km de sísmica y se perforaron 18 pozos "¿Ocurrió algún desastre ecológico? La respuesta es un rotundo NO", afirmaron.

Para ratificar esta afirmación aseguraron que las poblaciones de ballenas no han dejado de crecer en los últimos 50 años y apuntaron contra la "embestida sin precedentes en contra de los hidrocarburos, que hoy representan la mitad del consumo mundial de energía".

"No es cierto que en el corto plazo puedan ser reemplazados con energías renovables. Y la demanda energética va en aumento", afirmaron.

"Hoy no existe prácticamente ningún país en el mundo cuya matriz energética no tenga un mínimo de 70% de combustibles fósiles. Mucho menos, si hablamos de países industrializados. Y casi todos queman carbón mineral, el más contaminante de los combustibles fósiles", sumaron.

Además, criticaron a "la creencia de que las llamadas “energías limpias” son la solución al problema" ya que lo definieron como "un mito, divulgado en forma irresponsable" ya que "estas fuentes son valiosos complementos, pero con serias limitantes técnicas e impactos ambientales de los que no se habla".

"El Sol y el viento contienen energía renovable. Pero los paneles solares y los aerogeneradores no lo son. Por ejemplo, requieren la intensificación de actividades extractivistas y no renovables, como la minería y dado que básicamente se genera electricidad, sería necesaria la electrificación de todos los servicios (transporte, calefacción, cocina) y la construcción de grandes redes de transporte y distribución (basadas en el cobre, que no es renovable)", ampliaron.

Entre las ventajas también sumaron que será la primera vez que las operaciones se hagan en aguas profundas y ultraprofundas; es decir, se llevarán a cabo en zonas muy alejadas de la costa por lo que "Decir que las operaciones se harán en las costas bonaerenses es relativo y hasta tendencioso".

No te dejes asustar y sumate a este desafío. En otro hilo te contaremos sobre cómo se explora el mar, y la tecnología y procedimientos implicados en llevar los riesgos e impactos al mínimo, para hacer de la de los hidrocarburos, una de las industrias más seguras del mundo. — IAPG (@IAPG_Info) January 4, 2022

"Hablar de bombardeos acústicos, del fin de la vida en el Mar Argentino y de “ciento por ciento de posibilidades de derrames” es pseudociencia, y solo demuestra el escaso nivel técnico científico y la irresponsabilidad de quienes difunden este tipo de información", cuestionaron.

También señalaron como argumento que "los países más proteccionistas del mundo (Canadá, Australia, Holanda, Noruega, etc.) tienen actividad offshore por los beneficios que reporta" y que "los beneficios de la actividad impactarán positivamente y de lleno en la economía del país y, en especial, de una ciudad como Mar del Plata".

"No dejes que te asusten con imágenes tremendistas y consignas chatarra", pidieron a la población y definieron los permisos para explorar el Mar Argentino como "una muy buena noticia".