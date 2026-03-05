Un impactante reclamo se realizó en Tandil, donde familiares de Iván González, el joven que murió en un accidente vial fatal en julio de 2025, llevaron la camioneta en la que viajaba la víctima y la colocaron frente al Municipio como forma de protesta por el avance de la causa judicial.

La escena llamó la atención de vecinos y transeúntes. El vehículo, visiblemente dañado por el choque, fue exhibido frente al edificio municipal para visibilizar el pedido de justicia por parte de la familia del joven fallecido.

Según informaron desde el medio local La Voz de Tandil, los familiares cuestionan la situación judicial del conductor señalado como responsable del accidente, Ignacio Clemente, quien actualmente cumple prisión preventiva en su domicilio.

La protesta buscó presionar para que la causa avance y para que la Justicia revise las condiciones en las que se encuentra detenido el imputado. Para los familiares, la domiciliaria no refleja la gravedad del hecho.

El accidente fatal ocurrió en julio de 2025 en una ruta de la zona de Tandil, ciudad del centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, y desde entonces el caso generó reclamos de justicia por parte del entorno de la víctima.

