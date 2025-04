El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, anunció que el organismo se encuentra trabajando en una actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para modernizar la canasta de bienes y servicios utilizada para medir la inflación en Argentina. La nueva versión incluirá consumos que forman parte de los hábitos actuales, como las plataformas de streaming y los servicios de telefonía móvil.

Aunque aún no hay una fecha definida para la implementación de este nuevo esquema, Lavagna destacó que los cambios no alterarán significativamente los resultados del índice. “Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido”, aseguró en una entrevista radial. Y aclaró que las diferencias serán mínimas: “Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico”.

La actualización tiene como objetivo adaptar la metodología a los patrones de consumo actuales y alinearse con los estándares internacionales. “Vamos a actualizar la canasta al meter nuevos productos. No significa que dé una diferencia muy sustancial. Sirve para brindar mayor dato”, explicó Lavagna. Además, se ajustará la ponderación de los distintos rubros para reflejar de manera más precisa el peso real de los gastos de los hogares.

Reforma en la medición del IPC: un paso hacia una estructura de medición proyectada a diez años

Actualmente, el IPC se calcula en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2004-2005 y un índice base de 2016. Aunque en 2017-2018 se elaboró una nueva encuesta, nunca se aplicó. Con esta reforma, el Indec busca construir una estructura de medición proyectada a diez años, más representativa y robusta.

Lavagna también destacó que, si bien algunos rubros como alimentos o servicios pueden experimentar cambios en su ponderación, la tendencia general del índice debería mantenerse estable en el tiempo.

En medio de un escenario inflacionario que mostró una leve suba en marzo (3,7% mensual), Lavagna fue consultado sobre las proyecciones para abril. “Hay que esperar el dato de inflación de abril, porque el cambio del esquema cambiario se dio a mitad de mes (…) No veo una inflación muy distinta en el próximo mes”, afirmó.

La continuidad técnica del Indec más allá de los cambios de gobierno

Finalmente, Lavagna defendió la continuidad técnica del Indec, independientemente de los cambios de gobierno. “Esto empieza con Todesca en el gobierno de Macri. Yo llego con Alberto Fernández y sigo con el mismo equipo. Milei decide mantenerlo”, recordó. Y concluyó con una reflexión sobre el rol del organismo: “Las estadísticas te permiten ver dónde estás parado. Lo que no se mide, no se puede mejorar”.