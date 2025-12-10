El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al décimo primer mes del 2025 el próximo jueves 11 de diciembre, a las 16.00.

Ads

Tras haber logrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), la suba generalizada de precios retomó la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.

En el Gobierno siguen con atención el fenómeno, ya que la lucha contra la inflación es uno de los principales caballitos de batallas de la economía libertaria.

Ads

Ads