El Indec dará a conocer el jueves el Índice de Precios al Consumidor del cuarto mes del año y, según todas las consultoras, será inferior al número de marzo que encendió las alarmas en el Gobierno.

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En este sentido, distintas estimaciones apuntaron el fin de la tendencia de aumento generalizado de precios durante abril, por lo que el IPC habría registrado una merma y quebrado el umbral del 3%, para retomar el sendero del 2 por delante en la cifra mensual.

Desde Casa Rosada aguardan el dato con ansias para intentar retomar el relato de una economía bajo control.

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