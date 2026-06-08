El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 11 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, y Casa Rosada espera nueva desaceleración de la inflación mensual para mostrar el control de la gestión económica.

Ads

Las estimaciones privadas ubican la suba de precios del quinto mes del año en una franja que va del 2,1% al 2,4%, lo que implicaría una baja respecto del 2,6% registrado oficialmente en abril.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) generado por el Banco Central, la inflación de mayo habría sido del 2,3%. El mismo informe proyecta que el índice acumulado de 2026 cerraría en torno al 30,5% interanual.

Ads

Puede interesarte

Ads