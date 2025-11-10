El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes del 2025 estuvo en el orden del 2,2% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

Vale destacar que, tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%) y septiembre (2,1%) lo que se habría mantenido en octubre, según estiman los analistas privados.

No obstante, para el Gobierno de Javier Milei (que dijo que la inflación desaparecerá en 2026) continúan siendo buenas noticias, en relación con el descalabro generado por Alberto Fernández.

