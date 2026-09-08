El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves 10 de septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. Tras el rebote de julio, cuando la inflación se ubicó en un 2,1%, las mediciones privadas anticipan un retorno al sendero de desaceleración.

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Las proyecciones anticipan un número por debajo del techo del 2%, con un rango de estimaciones que oscila entre el 1,4% y el 1,9%.

En caso de confirmarse, la cifra mensual no solo quebraría la barrera del 2%, sino que lograría perforar el 1,5% informado en mayo de 2025, el valor más bajo en la gestión de Javier Milei.

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