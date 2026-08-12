Según las proyecciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicaría entre el 1,9% y el 2%. De confirmarse, el próximo jueves, el dato representaría una posible variación de apenas una décima o se mantendría el porcentaje respecto del 1,9% registrado en junio.

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La Ciudad de Buenos Aires encendió las alarmas al comunicar una inflación del 2,9% durante julio, un punto porcentual por encima del máximo previsto por las estimaciones privadas para el indicador nacional.

Si bien en el Gobierno descartan una nueva baja respecto a junio, confían en que estará lejos del número de Capital.

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