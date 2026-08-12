El Indec da a conocer este jueves la inflación de julio
El Gobierno de Javier Milei espera que el dato se ubique cerca del 2% y sea apenas superior al registro de junio (1,9%). Desde Casa Rosada ya descartan la posibilidad de continuar por el rumbo descendente.
Según las proyecciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicaría entre el 1,9% y el 2%. De confirmarse, el próximo jueves, el dato representaría una posible variación de apenas una décima o se mantendría el porcentaje respecto del 1,9% registrado en junio.
La Ciudad de Buenos Aires encendió las alarmas al comunicar una inflación del 2,9% durante julio, un punto porcentual por encima del máximo previsto por las estimaciones privadas para el indicador nacional.
Si bien en el Gobierno descartan una nueva baja respecto a junio, confían en que estará lejos del número de Capital.
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