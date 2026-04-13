El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, mientras las consultoras privadas y el BCRA analizan una tendencia que anticipa una leve aceleración.

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De acuerdo al el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina, que ajustó sus previsiones al alza, proyecta una inflación mensual en torno al 3%. A nivel anual, el consenso de los analistas consultados por el REM espera que la inflación cierre el año en 29,1%.

Vale destacar que el IPC de febrero y el de enero fueron del 2,9% cada uno.

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Desde el Gobierno ya trabajan en el impacto de una cifra que se posicione por encima de los valores del último año.

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