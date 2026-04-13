El Indec da a conocer este martes la inflación de marzo: Se espera un número superior al de febrero
Consultoras privadas ubican al IPC en un valor cercano al 3%. De ser así, se trataría de la cifra más alta de los últimos 12 meses y un golpe para el Gobierno de Javier Milei.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, mientras las consultoras privadas y el BCRA analizan una tendencia que anticipa una leve aceleración.
De acuerdo al el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina, que ajustó sus previsiones al alza, proyecta una inflación mensual en torno al 3%. A nivel anual, el consenso de los analistas consultados por el REM espera que la inflación cierre el año en 29,1%.
Vale destacar que el IPC de febrero y el de enero fueron del 2,9% cada uno.
Desde el Gobierno ya trabajan en el impacto de una cifra que se posicione por encima de los valores del último año.
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