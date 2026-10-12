Este martes por la tarde el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dará a conocer la inflación de septiembre, luego del 1,7% registrado en agosto.

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Para el pasado mes, las consultoras privadas prevén que el indicador se ubique cerca del 2%, lo que marcaría una interrupción en la desaceleración de los meses anteriores.

Vale destacar que la inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8 por ciento y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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Alimentos y bebidas y conbustibles impidieron a nivel nacional que el IPC continúe a la baja.

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