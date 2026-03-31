El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer este martes por la tarde el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, en medio de una fuerte expectativa del Gobierno.

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Vale recordar que en la primera mitad de 2025 el 31,6% de los argentinos no llegaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). La cifra representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior.

Desde Casa Rosada esperan que se perfore el 30%, mientras que desde la oposición vienen impugnando los métodos de medición.

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