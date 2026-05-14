Luego del pico del 3,4% de marzo (el más alto de los últimos 12 meses), Casa Rosada aguarda que el IPC del mes pasado caiga por debajo de los 3 puntos porcentuales mostrando una desaceleración.

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En la previa, distintas estimaciones apuntaron el fin de la tendencia de aumento generalizado de precios durante abril, por lo que el IPC habría registrado una merma y quebrado el umbral del 3%, para retomar el sendero del 2 por delante en la cifra mensual.

El Gobierno espera expectante el dato para buscar retomar el discurso de una economía bajo control.

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