El Indec da a conocer la inflación de abril y se espera la primera desaceleración del año
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informará este jueves a las 16.00 el Índice de Precios al Consumidor del cuarto mes del año y, según todas las consultoras, será inferior al número de marzo que encendió las alarmas en el Gobierno de Javier Milei.
Luego del pico del 3,4% de marzo (el más alto de los últimos 12 meses), Casa Rosada aguarda que el IPC del mes pasado caiga por debajo de los 3 puntos porcentuales mostrando una desaceleración.
En la previa, distintas estimaciones apuntaron el fin de la tendencia de aumento generalizado de precios durante abril, por lo que el IPC habría registrado una merma y quebrado el umbral del 3%, para retomar el sendero del 2 por delante en la cifra mensual.
El Gobierno espera expectante el dato para buscar retomar el discurso de una economía bajo control.
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