En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, la mediana de los analistas vaticinó una inflación del 2,1% en agosto.

Sin embargo, para algunas consultoras existe la posibilidad de que la cifra sea inferior a la de julio, que según el Indec fue del 1,9%.

En el Gobierno de Javier Milei esperan que se cumpla este último pronóstico, necesitado de afirmar el rumbo tras el duro revés propinado por Fuerza Patria en las pasadas elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

