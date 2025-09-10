El Indec da a conocer la inflación de agosto con el Gobierno necesitado de un espaldarazo tras la derrota en Provincia
El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este miércoles por la tarde el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al pasado mes. En Casa Rosada esperan una desaceleración que les permita continuar con el discurso del correcto rumbo económico.
En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, la mediana de los analistas vaticinó una inflación del 2,1% en agosto.
Sin embargo, para algunas consultoras existe la posibilidad de que la cifra sea inferior a la de julio, que según el Indec fue del 1,9%.
En el Gobierno de Javier Milei esperan que se cumpla este último pronóstico, necesitado de afirmar el rumbo tras el duro revés propinado por Fuerza Patria en las pasadas elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
