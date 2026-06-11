El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo, un indicador que concentra la atención del Gobierno de Javier Milei tras la desaceleración que mostró el índice en abril.

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Las estimaciones privadas ubican la suba de precios del quinto mes del año en una franja que va del 2,1% al 2,5%, lo que implicaría una nueva baja.

Casa Rosada aguarda que se concrete esta tendencia para apuntalar el relato de una economía bajo control.

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