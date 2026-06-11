El Indec da a conocer la inflación de mayo y el Gobierno espera una nueva desaceleración
Casa Rosada se ilusiona con las estimaciones de consultoras privadas que ubican el IPC del mes pasado en un rango de entre 2,1% y 2,5 por ciento. La inflación de abril fue del 2,6%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo, un indicador que concentra la atención del Gobierno de Javier Milei tras la desaceleración que mostró el índice en abril.
Las estimaciones privadas ubican la suba de precios del quinto mes del año en una franja que va del 2,1% al 2,5%, lo que implicaría una nueva baja.
Casa Rosada aguarda que se concrete esta tendencia para apuntalar el relato de una economía bajo control.
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