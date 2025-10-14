En mayo la inflación fue del 1,5%; en junio, 1,6%; en julio, 1,9%; y en agosto, 1,9%. En este contexto se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se ubique por encima del 2%, superando las marcas de los últimos meses.

Ads

Una de las principales variables que incrementaron la inflación durante el pasado mes tuvo que ver con la fuerte volatilidad del dólar, que tuvo su correlato en precios.

Vale destacar que la semana pasada se conoció que la inflación porteña, que marcó un alza de 2,2% en septiembre, lo que representa un incremento de 0,6% respecto a la medición del último mes.

Ads

Ads