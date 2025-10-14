El Indec da a conocer la inflación de septiembre: Podría estar por encima del 2% después de 4 meses de cifras inferiores
Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del pasado mes. Según las consultoras privadas, por primera vez en cuatro meses el número se ubicaría por arriba del 2%.
En mayo la inflación fue del 1,5%; en junio, 1,6%; en julio, 1,9%; y en agosto, 1,9%. En este contexto se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se ubique por encima del 2%, superando las marcas de los últimos meses.
Una de las principales variables que incrementaron la inflación durante el pasado mes tuvo que ver con la fuerte volatilidad del dólar, que tuvo su correlato en precios.
Vale destacar que la semana pasada se conoció que la inflación porteña, que marcó un alza de 2,2% en septiembre, lo que representa un incremento de 0,6% respecto a la medición del último mes.
