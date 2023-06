Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman que la inflación de 2023 alcanzará el 148,9%. "Quienes mejor pronosticaron esa variable en el corto plazo (TOP-10) esperan una inflación de 147,4% i.a. para 2023", señala el informe.

Además, en el relevamiento realizado entre los días 29 y 31 del mes pasado se calculó una inflación de 9,0% para mayo de 2023 con respecto al mes anterior.

De esta manera, se agrava la suba generalizada de precios y el Ministro de Economía, Sergio Massa, necesita deslindar su figura de esta situación para no ver afectada sus aspiraciones presidenciales.

No obstante, no es el único golpeado en su imagen por esta situación. Otros funcionarios de Alberto Fernández, como Wado de Pedro y Agustín Rossi, también buscan no ser alcanzadas por la debacle inflacionaria.

Mientras tanto, se libra una fuerte interna, que parece encaminarse definitivamente hacia un escenario de PASO, ante la imposibilidad de llegar una lista única de consenso.