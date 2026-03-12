Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, concretado días atrás, el promedio de los analistas señala un IPC de 2,7% para el mes de febrero. Además, la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%, logrando de esta manera un aumento de 0,7 puntos porcentuales.

A su vez, en CABA, la inflación registró 2,6% en el mes pasado, por lo que acumula en el primer bimestre del año una suba del 5,7%, de acuerdo con el Instituto de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

En enero la cifra oficial del IPC fue del 2,9%, y el Gobierno de Javier Milei espera para este último dato una muy leve baja, lejos de las expectativas generadas y esperadas.

