El Indec da conocer la cifra oficial de inflación de febrero
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves a las 16.00 el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al pasado mes. Según estimaciones privadas podría mostrar una muy leve desaceleración respecto del 2,9% registrado en enero.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, concretado días atrás, el promedio de los analistas señala un IPC de 2,7% para el mes de febrero. Además, la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%, logrando de esta manera un aumento de 0,7 puntos porcentuales.
A su vez, en CABA, la inflación registró 2,6% en el mes pasado, por lo que acumula en el primer bimestre del año una suba del 5,7%, de acuerdo con el Instituto de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.
En enero la cifra oficial del IPC fue del 2,9%, y el Gobierno de Javier Milei espera para este último dato una muy leve baja, lejos de las expectativas generadas y esperadas.
