Se trata de uno de los tres alcaldes de la Provincia que saltaron la grieta y no fueron electos ni por el FdT ni Juntos. Todos los sábados, junto a su gabiente, se instala en distintos espacios públicos "para llevar el municipio a los barrios". "Arrancamos a las 10 pero no sabemos cuando terminamos, hasta no atender al último vecino no nos vamos", contó a LaNoticia1. Los detalles de una práctica impensada en otras comunas.