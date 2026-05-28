Las declaraciones del jefe comunal surgieron luego de los cuestionamientos realizados días atrás por el interbloque de concejales peronistas, que denunció supuestas irregularidades, falta de transparencia y un déficit cercano a los mil millones de pesos.

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Egüen rechazó esas acusaciones y apuntó directamente contra los bloques opositores por, según dijo, no haber trabajado en profundidad sobre la documentación oficial.

“La información se ha volcado correctamente. Solamente una concejal de la oposición es la que se ha acercado a ver toda la información; después el resto hablará de boca de jarro”, sostuvo el mandatario municipal, en referencia a la edil Verónica Cortés, de La Libertad Avanza, en declaraciones publicadas por el medio local La Mañana.

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Además, relativizó el impacto político del debate legislativo y defendió la utilización del Fondo Educativo para obras vinculadas al estadio municipal, el polideportivo y la Casa de la Cultura.

“Son posicionamientos políticos. Eso no implica que haya inobservancias legales”, afirmó.

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El intendente también aprovechó para marcar diferencias tanto con el kirchnerismo como con La Libertad Avanza y sostuvo que la ciudadanía respaldó su criterio de administración en las elecciones.

“No votaron al kirchnerismo que tuvo ocho años y tampoco votan a La Libertad Avanza para gobernar, sino para estar en el Concejo Deliberante”, disparó.

En otro tramo de sus declaraciones, Egüen vinculó las críticas opositoras con el contexto político y electoral de este año y aseguró que algunos sectores buscan utilizar la Rendición de Cuentas como “trampolín” para posicionarse de cara al cierre de listas.

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Respecto de los cuestionamientos sobre la ejecución del Fondo Educativo, el jefe comunal sostuvo que las anteriores gestiones también registraron observaciones del Tribunal de Cuentas por subejecución de partidas.

“El fondo educativo en 2022 y 2023 también fue observado y yo prácticamente no gobernaba en esos períodos”, señaló.

Asimismo, cargó contra la administración anterior por obras escolares inconclusas y mencionó específicamente el caso de la Escuela 8.

“Vinieron 461 millones de pesos para esa obra, se usaron 161 y el resto se destinó a pagar proveedores antes de irse”, denunció.

En paralelo, defendió el proyecto de endeudamiento por 3.200 millones de pesos enviado al Concejo Deliberante para finalizar las obras de la Secundaria 8 y de la ESEA de Norberto de la Riestra.

“Tenemos capacidad financiera para endeudarnos porque las cuentas municipales están ordenadas”, afirmó Egüen, quien además advirtió que la oposición será “responsable” si las obras no avanzan.

Por último, el intendente explicó que parte de los recursos del Fondo Educativo fueron destinados a fortalecer salarios docentes municipales mediante el Estatuto Docente local, con el objetivo de evitar la migración de profesionales al sistema provincial.

“¿De qué sirve tener edificios educativos vacíos de docentes?”, concluyó.