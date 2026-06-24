El intendente de Berazategui, Carlos Balor, presentó un petitorio ante el bloque de concejales de La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante local para que realicen gestiones ante el Gobierno nacional con el objetivo de restituir prestaciones y programas que, según denunció, fueron reducidos o interrumpidos desde 2024.

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La iniciativa busca que los ediles oficialistas ante Nación intervengan para recuperar servicios vinculados a la salud, la asistencia social y el acompañamiento a adultos mayores, personas con discapacidad e instituciones de bien público, áreas que, de acuerdo al documento presentado, se vieron afectadas por el recorte de fondos nacionales.

En el escrito, Balor recordó que hasta 2023 numerosas políticas públicas se desarrollaban mediante convenios entre el Municipio y organismos nacionales como PAMI, el entonces Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano, y áreas vinculadas al turismo y al deporte. Sin embargo, sostuvo que la reducción presupuestaria aplicada por el Gobierno nacional desde 2024 obligó al Ejecutivo local a incrementar recursos propios para sostener prestaciones consideradas esenciales.

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Entre los principales reclamos, el jefe comunal mencionó dificultades en el acceso a consultas médicas, estudios y cirugías para afiliados de PAMI, además de una caída superior al 60% en las autorizaciones de prestaciones médicas. También señaló una reducción del 85% en la entrega de medicamentos a través del Programa Remediar.

Además, advirtió sobre la interrupción en la provisión de preservativos, anticonceptivos orales y otros insumos sanitarios, una menor disponibilidad de penicilina y demoras o irregularidades en la distribución de vacunas correspondientes al Calendario Nacional y a campañas de inmunización estacionales.

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Según indicó el Municipio, muchas de estas demandas están siendo atendidas con fondos locales para evitar que los vecinos queden sin cobertura frente a la disminución de la asistencia nacional.

A través del petitorio, Balor solicitó a los concejales de La Libertad Avanza que, en su carácter de representantes de los vecinos de Berazategui, impulsen gestiones ante las autoridades nacionales para recuperar los programas y prestaciones que alcanzan a miles de familias del distrito.

“La defensa de los derechos y el bienestar de nuestros vecinos requiere del compromiso de todos los niveles del Estado”, expresó el intendente al fundamentar la presentación.