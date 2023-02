El jefe comunal Lisandro Matzkin cuestionó la forma que utilizó el productor rural Santiago Bertolotto. El hombre sufrió la faena de dos terneros y colgó la cabeza de ambos en la explanada municipal. Por este hecho fue llevado a la comisaria y multado.

Matzkin expresó: “soy productor agropecuario, me ha pasado y le ha pasado a los que tienen establecimientos cercanos a la ciudad durante décadas”.

“Si te descuidas o no hay gente en los lugares, estas cosas lamentablemente suceden. El cuatrerismo y abigeato se viene dando desde siempre, a veces de acuerdo a las circunstancias de control o sociales, se profundiza más o disminuye”, afirmó.

“Con esto no digo que tenemos que convivir, pero tampoco tener memoria a corto plazo. A mí me han faenado siendo productor durante los últimos cuatro gobiernos, con intendentes distintos, incluso estando yo como Intendente me han faltado animales”, aseveró.

Bertolotto protestó en la explanada municipal y colgó las cabezas de los terneros del mástil donde está la bandera nacional. El intendente cuestionó esta forma de protesta:

“El mecanismo de protesta, sacar la bandera del mástil, y tirarla al piso como si fuera un trapo, ya me genera una sensación de incomodidad. Es una falta de respeto a la enseña patria –afirmó-. Después lo otro es una puesta en escena para tener repercusión mediática y hacer conocer su situación”.