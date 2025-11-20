El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresó su preocupación ante la decisión del gobierno nacional de avanzar en la privatización de tramos de la red vial, una medida que, según consideró, implicará nuevos aumentos en los peajes y un mayor impacto económico para los usuarios.

Gray sostuvo que, tras paralizar la obra pública y el posterior deterioro de la infraestructura vial, la administración de Javier Milei dio el primer paso hacia la privatización al adjudicar más de 700 kilómetros de la denominada Ruta del Mercosur. Desde el Ejecutivo ya adelantaron que el proceso continuará con otros corredores, incluidos tramos del sur bonaerense como la Autopista Ezeiza–Cañuelas, utilizada diariamente por miles de vecinos de Esteban Echeverría y municipios cercanos.

“De mínima, la privatización va a venir acompañada de nuevos aumentos en los peajes, que golpean directamente el bolsillo de la gente”, señaló Gray.

El jefe comunal también reclamó mejoras urgentes en el “calamitoso estado” en que se encuentran varias rutas y autopistas de la provincia. “Vamos a continuar exigiendo que se garantice un sistema seguro y accesible para todos los ciudadanos”, enfatizó.

