La cuarentena por coronavirus no solo trajo una fuerte crisis sanitaria sino que también afloró fuertes disputas políticas en muchos municipios bonaerenses. El distrito de General Alvear no es la excepción y en las últimas horas, el Intendente de Juntos por el Cambio, Ramón José Capra, cruzó fuerte a los concejales de su Comuna a quienes acusó de no querer ir a sesionar al Concejo Deliberante.

"Les pido a los concejales que como firmaron la solicitud por las canchitas de Fútbol 5, vayan a sesionar para tratar las obras de los Consultorios Externos del hospital Municipal", señaló el Intendente, quien pidió al cuerpo legislativo que acele las gestiones para avanzar en mejoras en el nosocomio local. Sin embargo, la respuesta de los ediles no se hizo esperar y salieron a justificar su actitud.

La respuesta que más ruido hizo fue la de la propia Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Cappelletti, quien justificó: "Nosotros suspendimos la última sesión debido a que nos aislaron, por caso positivo de la administrativa, a Diego Garaventa, Fabiana Nievas, Kay Tortorici y a mi. Y hasta ese momento, los expedientes de las obras en el Hospital Municipal no habían ingresado".

"Yo supe de las obras solamente cuando se conoció el anuncio, luego a pesar de haber mantenido varios encuentros con el Intendente nunca me habló de los expedientes. Aunque hubiéramos sesionado por Zoom, no hubiéramos podido realizar las tareas administrativas en el Concejo y por lo tanto imposible enviarlo al Ejecutivo que es lo que se necesita", remarcó Cappeletti en declaraciones publicadas en AlvearYa.

La titular del cuerpo también contó que el expediente finalmente ingresó al Concejo este jueves por la tarde y que en ese mismo momento se comunicó con el Presidente del Bloque del Frente de Todos para acordar tratarlo en la próxima sesión del Concejo. "Quiero dejar aclarado que nosotros no vamos a dejar de Sesionar porque se nos antoje y menos por una obra tan importante", concluyó Cappelletti.