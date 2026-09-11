El intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, expresó su respaldo al policía que abatió a un delincuente durante una persecución y afirmó que el efectivo actuó dentro de la ley.

Ads

El episodio ocurrió cuando un hombre que se movilizaba en una motocicleta con pedido de secuestro intentó escapar primero a pie y luego por los techos de viviendas de la zona. El enfrentamiento terminó con la muerte de Gustavo Damián Buenahora, de 23 años.

El respaldo del intendente

A través de su cuenta de X, Neme sostuvo que el acompañamiento del Municipio está dirigido a los efectivos que cumplen con sus funciones y respetan las normas.

Ads

“Quiero ser muy claro: nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos”, afirmó.

Según relató el jefe comunal, durante la persecución el efectivo se encontró frente a un delincuente armado que, de acuerdo con las actuaciones, lo apuntó con un arma de fuego.

Ads

En ese contexto, indicó que la Justicia consideró que el policía actuó en legítima defensa y no dispuso su detención.

De todos modos, Neme remarcó que la investigación continuará para determinar las circunstancias precisas del hecho.

“La investigación seguirá su curso, como corresponde. Pero no vamos a dejar solos a quienes ponen el cuerpo para defender a los marplatenses”, señaló.

Ads

Qué ocurrió durante la persecución

El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona de Roca y Calaza observaron una motocicleta Rouser 135 cc negra que había sido robada poco antes.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga. Según la versión oficial, abandonó la motocicleta a los pocos metros y continuó escapando a pie por los techos linderos.

Después de un rastrillaje por el sector, los agentes localizaron al sospechoso sobre el techo del garaje de una vivienda ubicada en Avellaneda al 7500.

Fue entonces cuando, según la versión policial, se produjo el intercambio de disparos que terminó con la vida de Buenahora.

Un arma y la moto robada

En el lugar fueron secuestrados distintos elementos vinculados con el episodio: un revólver calibre .38 que habría llevado el fallecido, la motocicleta Rouser 135 cc con pedido de secuestro activo y la pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros perteneciente al efectivo interviniente.

Además, el levantamiento de rastros permitió preservar tres vainas que pertenecerían al arma policial, por lo que se investiga al menos esa cantidad de disparos efectuados durante el procedimiento.

La motocicleta había sido denunciada como sustraída en un hecho de robo agravado, según el pedido de secuestro vigente.

La investigación quedó en manos de la Justicia

La fiscal María Florencia Salas se presentó en el lugar para avanzar con las primeras medidas y obtener mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Debido a que había policías involucrados en el procedimiento, la fiscalía dispuso que otros efectivos fueran relevados de las tareas de peritaje y de las primeras actuaciones, con el objetivo de preservar la investigación.

El episodio continúa bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y las circunstancias en las que el efectivo realizó los disparos.

Neme, por su parte, cerró su mensaje con una definición política sobre la posición del Municipio frente a la inseguridad:

“En esta ciudad queremos que el vecino que trabaja, cumple las reglas y quiere vivir tranquilo sepa de qué lado estamos. El enemigo es el delincuente. Al policía que actúa dentro de la ley, todo nuestro respaldo”.