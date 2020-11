El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes la presentación de los avances de las obras implementadas en las autovías de las rutas 11 y 56. Durante la ceremonia estuvo acompañado por el Intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, quien agradeció los trabajos en la principal arteria de la costa atlántica y apuntó sin miramientos contra la exgobernadora María Eugenia Vidal "Es un motivo de orgullo y felicidad el hecho de poder estar aquí y ver los avances de la ruta 11. Son obras postergadas y muy necesarias. Y no tienen que ver solo con asfalto, sino que tienen que ver con vidas, con sueños, con el desarrollo y con la producción", comenzó diciendo el jefe comunal del Frente de Todos.

"En diciembre cuando me tocó asumir tuve varios desafíos. Primero porque después del resultado electoral las espectativas eran tan grandes en todo el país que el nivel de reservas por aquel entonces era enorme. Sabíamos que íbamos a tener una gran temporada pero con una dificultad gigante que tiene que ver con esta ruta 11 que era muy peligrosa y que no estaba en condiciones porque estaba paralizada desde el mes de agosto. No solo no tenía la doble calzada sino que en algunos tramos, como en Mar del Tuyú, tenía un cuarto de calzada habilitada por motivo de las obras. Sabíamos que iba a ser complejo porque llegaban las fiestas", recordó el jefe comunal peronista durante su presentación.

Cardozo también rememoró "aquella noches sin poder dormir, enviándole mensajes a Juan Pablo de Jesús (exintendente de La Costa y actual diputado provincial por la Quinta Sección) para ver cómo podíamos resolverlo". "Por eso quiero destacar al gobernador Axel Kicillof por la importancia de hacer esta obra y el compromiso del Gobierno de autorizarnos para terminar esos pequeños tramos y así lograr habilitar esa calzada. Y quiero destacar el compromiso del Gobierno nacional y provincial, más allá de quienes habían paralizado la obra, de terminar los trabajos. Y eso fue una tranquilidad muy grande que nos permitió mirar a los ojos a cada uno de los vecinos y soñar en grande", finalizó el Intendente.

De acuerdo a lo que pudo saber LaNoticia1.com, pese a los anuncios, fuentes oficiales precisaron que los trabajos en las rutas se retomarán ni bien finalice la temporada de verano. Cabe destacar que la necesidad de obras de ruta 11 trasciende varios gobiernos y es un reclamo histórico en la región. En 2017 y tras décadas de falta de obras, la exgobernadora María Eugenia Vidal anunció la segunda calzada en las rutas 11 y 56 que forman parte del "Corredor del Atlántico" con el objetivo de proporcionar mejoras significativas en General Madariaga, General Lavalle, Tordillo y La Costa. Pese a los grandes avances, las obras se habían paralizado en agosto de 2018 en medio de la campaña electoral.