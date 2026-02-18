El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue sobreseído en la causa por abuso sexual a su secretaria privada, Melody Rakauskas, porque la denunciante no pudo sostener la acción penal.

Todo hacía indicar que el expediente se encaminaba al juicio oral. Meses atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había desestimado un recurso presentado por la defensa del jefe comunal contra su procesamiento por “abuso sexual simple” y desobediencia a una orden judicial, lo que proyectaba la realización de un juicio oral. En mayo de 2025, el juez Fernando Caunedo había clausurado la instrucción y elevado el caso a esa instancia.

Sin embargo, la jueza Inés Cantisani, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal, primero apartó a Rakauskas en su rol de querellante y, en las últimas horas, decidió dejar sin efecto el expediente.

Melody Rakauskas

La denuncia señalaba que los hechos habrían ocurrido en el marco de encuentros vinculados a cuestiones laborales y describía una situación de presunto abuso.

Según la presentación judicial, durante uno de esos episodios el intendente le dijo: “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”. También le habría manifestado: “Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”.

En uno de esos encuentros, en mayo de 2021, el intendente habría comenzado a insinuársele para luego forzarla y manosearla, a pesar de la resistencia de la mujer. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, al retirarse del lugar Espinoza expresó: “Bueno listo, ya está, se terminó todo. Me voy, ya está, no te preocupes. Sos una bol... No sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos”.