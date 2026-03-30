En medio de la creciente preocupación por la situación sanitaria en Nicanor Olivera (La Dulce), el intendente Arturo Rojas se refirió por primera vez al conflicto y defendió la inversión municipal en el área de salud. Lo hizo durante su discurso en el 117° aniversario de la localidad de Juan N. Fernández.

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El jefe comunal expuso cifras para justificar la gestión. Según indicó, en 2025 la recaudación por la tasa de salud en La Dulce rondó los 36,5 millones de pesos, mientras que el gasto total en personal y funcionamiento del sistema sanitario superó los 600 millones. Con estos números, Rojas planteó que el aporte local resulta insuficiente para sostener el servicio.

Sin embargo, más allá de la explicación financiera, el intendente no presentó medidas concretas ni propuestas para resolver las demandas de los vecinos, que continúan exigiendo mejoras urgentes en la atención médica.

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Una crisis que movilizó a todo el pueblo

La situación se agravó tras la muerte de una vecina de 37 años. Bajo la consigna “La Dulce dijo basta”, la comunidad salió a las calles para denunciar el abandono sanitario, la falta de médicos y las deficiencias en la atención.

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Los vecinos de Nicanor Olivera reclaman la presencia permanente de profesionales de la salud y un sistema que garantice cobertura adecuada, especialmente en situaciones de urgencia.

Tras las manifestaciones, el Concejo Deliberante convocó a autoridades sanitarias para analizar lo ocurrido y evaluar posibles soluciones. En ese marco, desde la Secretaría de Salud confirmaron que se encuentran en negociaciones para incorporar un nuevo profesional médico que refuerce la atención en la localidad.