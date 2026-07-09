El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, consiguió finalmente la aprobación para que el Municipio emita un bono por hasta $30.000 millones destinado a financiar obras de infraestructura, luego de que el oficialismo lograra reunir los votos necesarios en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

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La iniciativa había fracasado la semana pasada por falta de quórum, pero tras una serie de negociaciones encabezadas por el presidente del Concejo Deliberante, Jorge "El Pana" Álvarez, el oficialismo logró destrabar el tratamiento del proyecto.

Para habilitar la sesión fueron claves el acompañamiento de María Feltman, del Partido Demócrata, y de la concejal Manuela Schuppisser, del Movimiento Derecho al Futuro. Una vez iniciada la Asamblea, el bloque peronista en su totalidad respaldó la propuesta, lo que permitió su aprobación por amplia mayoría.

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Durante el debate se incorporaron modificaciones al texto original que resultaron determinantes para ampliar el respaldo político. Entre los principales cambios, el artículo 3 estableció que los fondos obtenidos mediante el endeudamiento deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, integración sociourbana y regeneración urbana, con prioridad para los barrios populares y sus entornos.

Además, quedó expresamente prohibido utilizar esos recursos para afrontar gastos corrientes, tanto durante el ejercicio actual como en los futuros, y se sumaron mecanismos de control sobre el destino del financiamiento, tal como había reclamado parte de la oposición.

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Con esas modificaciones, el oficialismo reunió los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto. El peronismo, integrado por el kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro, votó a favor de la iniciativa, mientras que el sector referenciado en el exintendente Gustavo Posse fue el único que mantuvo su rechazo. Por su parte, María Feltman se abstuvo.

La Asamblea contó con la participación de 23 concejales y 22 mayores contribuyentes y concluyó con 37 votos afirmativos, 7 negativos y una abstención, habilitando al Ejecutivo municipal a avanzar con la emisión del bono para financiar el plan de obras previsto.

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